Wenn der Rum im Weinfass reift: Was „Vorbelegungen“ von Fässern mit dem Brexit zu tun haben.

Unter 600 Euro ist kaum ein Barrique-Fass zu bekommen. 400 davon lagern aktuell im „House of Whiskey, Gin and Rum", das David Gölles gerade im steirischen Riegersburg eröffnet hat. Es ist ein substantielles Investment, denn im Endausbau sollen 1000 Fässer der Marke Ruotker’s hier lagern. Der erste Besitzer der Riegersburg mag der Namenspatron sein, doch das Innenleben des Kellers wird nach internationalem Vorbild gestaltet. „Fini­shing" heißt die Devise, bei der Spirituosen nach der – meist gesetzlich definierten – Mindestreifung im Eichenfass für kürzere Zeit in bereits „vorbelegte" Fässer kommen. Was bei schottischem Whisky üblich ist und hierzulande von Brennern allenfalls mit Einzelfassabfüllungen praktiziert wurde, ist beim 31-jährigen Steirer der eigentliche Geschäftszweck.