Borealis prüft Vier-Milliarden-Euro-Projekt in Indien

Vier Konzerne, darunter die OMV-Tochter Borealis, planen einen Chemie-Komplex im indischen Bundesstaat Gujarat.

Der Chemiekonzern Borealis, an dem die OMV 36 Prozent hält, hat mit der Abu Dhabi National Oil Company, der Adani Group und BASF SE eine Absichtserklärung für ein Chemieprojekt in Indien unterzeichnet: Mit einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie wollen die vier Unternehmen die Zusammenarbeit beim Bau eines Chemie-Komplexes in Mundra im Bundesstaat Gujarat weiter prüfen.

"Die Absichtserklärung ist der nächste Schritt zur Realisierung der im Jänner 2019 von BASF und Adani angekündigten Investitionspläne", so die Unternehmen in einer Aussendung. Die Gesamtinvestitionen für die Propylen-Produktion werden auf bis zu vier Milliarden Euro geschätzt.