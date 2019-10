Grün regiert, auch zwischen den Geleisen

(c) © Christian Houdek/PIDfoto@christianhoudek.at+43 664 301 26 96

Straßenbahn-Trassen sollen in Wien mit Rasen ausgelegt werden.

Wien. Die Maßnahme erfolgt nicht nur aus Gründen der Optik. Der politischen wie der stadtbildtechnischen. Grün zwischen Gleisen der Straßenbahn hat im Sommer (ein klein, klein wenig) kühlende Wirkung, bindet Staub der Umgebung – ist aber teurer: Wien setzt bei neuen Straßenbahn-Trassen verstärkt auf begrünte Gleiskörper.

Sowohl die Verlängerung der Linie O als auch der D werden zum Teil in dieser Variante errichtet, wie am Donnerstag die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ankündigte. Schon im Dezember geht die Verlängerung der Linie D in Betrieb. Sie wird im Sonnwendviertel auf einem knapp zwei Kilometer langen Grüngleis unterwegs sein. Nächstes Jahr folgt die Linie O. Sie wird um vier Stationen vom Praterstern ins Nordbahnhofviertel verlängert. Das Grüngleis wird entlang eines 150 Meter langen autofreien Abschnitts errichtet.

70 Millionen schweres Paket

Zum Schulstart 2020 soll die O-Strecke eröffnet werden. Weitere bestehende Rasenstrecken befinden sich entlang der Linien 62, 18, 25 und 26. Die Baumaßnahmen sind Teil des 70 Millionen Euro schweren Pakets zu Ausbau und Beschleunigung des Straßenbahn- wie Busnetzes. (red./APA)