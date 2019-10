Leere Kilometer im Winterpalais

ÖVP und SPÖ arbeiten in den Sondierungen mehr an ihrer (Ex-)Beziehung als an einer Koalition. Wieder zusammenkommen dürften sie aber nicht.

Von der Himmelpfortgasse führt ein roter Teppich hinein ins Finanzministerium. Darüber spazieren am Donnerstag, zehn Minuten vor zehn Uhr, Sebastian Kurz und sein Verhandlungsteam in Sternformation: links und rechts von Kurz, einige Schritte dahinter, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger und Klubchef August Wöginger, danach Margarete Schramböck und Gernot Blümel, zwei andere ehemalige Minister. Und ganz hinten dann Stefan Steiner, der Kurz-Berater, auf Krücken. Eine Sportverletzung, heißt es. Fast alle haben blaue Mappen dabei, fast alle lächeln. Nur Gernot Blümel nicht.