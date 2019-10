Schweiz: Auf der grünen Wahlkampf-Welle

(c) REUTERS (ARND WIEGMANN)

Diesmal geht es auch in der Schweiz ums Klima: Die Grünen hoffen auf einen historischen Sieg.

Bei der Parlamentswahl dürften die Grünen deutlich zulegen, rechtsbürgerliche Parteien hingegen Stimmen einbüßen. Auf Regierungsebene wird sich trotzdem nichts ändern.

Bern. Parlamentswahlen sind in der Schweiz eine unaufgeregte Sache. Das stabile Konkordanzsystem lässt wenig Raum für Bewegung und Machtkonzentration. Die Parteien haben kleinere Budgets als in den Nachbarländern. Vielleicht favorisieren Medien auch deshalb exotische Wahlthemen wie etwa Kuhhörner – ob Kühen Hörner aus Sicherheitsgründen abgesägt werden sollen. Solche Debatten sind spektakulärer als der politische Alltag. Doch heuer ist alles anders: Die Klimapolitik bewegt die Bevölkerung im Alpenland enorm. Sie könnte beim Urnengang am Sonntag einen historischen Linksrutsch auslösen.