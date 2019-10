Unter Dichterfürsten

Im Backstage-Bereich eines Pariser Konzertsaals kam es zur denkwürdigen Begegnung zweier Popstars aus den Sixties, inzwischen weit in den Siebzigern – grummelige Dichterfürsten und Hohepriester, gekränzt mit dem Lorbeer des Literaturnobelpreises.

Peter Handke: Lieber Bob, deine Jeremiaden, dein hoher Ton, deine An- und Wehklagen, unterlegt von der Mundharmonika, hatten es mir stets angetan. Ich habe deine Songs schon in der Jukebox gedrückt – in einer Stunde, da du nichts von mir wusstest.

Bob Dylan: Hi Peter, nett von dir. Deine Publikumsbeschimpfung hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und wie ich höre, bist du ein Rebell geblieben. Wie du die Journaille jetzt wieder einmal heruntergeputzt hast: Kompliment, das hätte ich nicht besser hingekriegt. Aber sag', wie ist das jetzt mit deiner Schwärmerei für Serbien?

Peter Handke: Oh Gott, nicht auch noch du. Du bist doch der Großmeister des Anti-Mainstreams; einer, der für den Papst aufgetreten ist. Sag' mir lieber, wie ich mich vor der Verleihung des Nobelpreises in Stockholm drücken kann. Ich im Frack – undenkbar. Andererseits würde ich dem Pack nur zu gern die Leviten lesen.

Bob Dylan: Welch wunschloses Unglück! Schick ihnen deine Moralpredigt – ein kurzer Brief zum langen Abschied. Und dann verschwinde wieder in der Niemandsbucht. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com