Im Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist nun auch der 67 Jahre alte Vater festgenommen worden.

Im Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist nun auch der 67 Jahre alte Vater festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Assen in der Provinz Drenthe mit. Zuvor war bereits die U-Haft über einen 58-jährigen Österreicher wegen Verdachts auf Freiheitsentzug verhängt worden. (APA)