"Gott sei Dank ist die türkische Invasion vorbei"

Am Donnerstag einigten sich Washington und Ankara überraschend auf eine Waffenruhe in Nordsyrien. Doch unter die anfängliche Euphorie der Bevölkerung mischen sich kritische Stimmen. Ein Lokalaugenschein.

Knatternde Gewehrsalven, wehende Fahnen und Autokorsos – die Begeisterung war zunächst unbeschreiblich, als die Waffenruhe in Nordsyrien bekannt wurde. Zu Tausenden gingen die Menschen in Städten und Dörfern spontan auf die Straßen, um das - vorläufige - Ende der türkischen Invasion zu bejubeln. „Wir sind überglücklich“, sagte Bashir Hassakeh, der gerade beim Fleischhauer am Assyrischen Kirchenplatz in der Stadt Hassakeh eingekauft und dort die Nachricht im Fernsehen gehört hatte. „Wir haben viele Jahre Krieg gehabt und den IS besiegt, Gott sei Dank ist nun auch die türkische Invasion vorbei.“



Am 9. Oktober hatten die Türkei und ihre überwiegend islamistischen Hilfstruppen der syrischen Rebellen eine Offensive auf Nordsyrien gestartet. Ankara wollte die als Terrorgruppe eingestufte kurdische Miliz YPG zerschlagen und eine Sicherheitszone einrichten. US-Präsident hatte dem türkischen Natopartner durch den Abzug der amerikanischen Soldaten das grüne Licht dafür gegeben. Über 200 Zivilisten wurden durch Bombenangriffe getötet und über 600 verletzt, wie der Kurdische Halbmond berichtete.