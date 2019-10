Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Die ÖVP hat am Freitag Sondierungsgespräche mit den Grünen und den Neos geführt. Grünen-Chef Werner Kogler, der mit seinem Team ab 10 Uhr mit der türkisen Parteispitze zusammenkam, erklärte nach dem mehr als dreistündigen Gespräch, dass man in „vertiefenden Sondierungen“ weiterreden werde. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ließ vor ihrem Termin um 14 Uhr verlautbaren: „Wir wissen, was mathematisch, arithmetisch möglich ist. Was wir noch nicht wissen, ist, was inhaltlich möglich ist“. Auch mit den Neos will ÖVP-Chef Sebastian Kurz nächste Woche weitersondieren. Es wird also noch dauern. Mehr dazu.

Indes hat die SPÖ ihre gestrigen Gespräche mit der ÖVP im Bundesparteivorstand analysiert. „Möglicherweise hat Dornauer nicht alles verstanden“, ließ Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wissen. Der Hintergrund: Rendi-Wagner schließt weitere Sondierungsgespräche aus, Dornauer zieht diese in Erwägung („Ich bin ein äußerst regierungsaffiner Politiker“). Mehr dazu.

Was Sie heute noch wissen sollten

Ein Lokalaugenschein in Nordsyrien: Unser Korrespondent Alfred Hackensberger berichtet vor Ort über die anfängliche Euphorie der Bevölkerung über die vereinbarte Waffenruhe und warum sich mittlerweile kritische Stimmen mehren. Mehr dazu. [premium]

Mindestens 60 Tote bei Anschlag in Afghanistan: Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind Dutzende Menschen getötet und verwundet worden. Mehr dazu.

Zweites Opfer der Messerattacke verstorben: Auch der Flüchtlingsbetreuer hat den Angriff nicht überlebt. Ein Asylwerber war am Montag auf den 32-Jährigen mit einem Messer losgegangen, danach hatte er einen Landwirt getötet. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Eine schwierige Präsidentenwahl: Noch im Oktober startet die Diskussion über den nächsten Präsidenten der Industriellenvereinigung. Es wird ein Match zwischen Ex-Voest-Chef Wolfgang Eder und dem Industriellen Martin Ohneberg, schreibt Hanna Kordik. Mehr dazu. [premium]

So nobel lässt sich das Klima (nicht) retten: Der V8 hat als Statussymbol ausgedient, ein neues muss her, schreibt unser Auto-Experte Timo Völker. Der Mercedes EQC ist Luxus mit zeitgemäßer Note: grün umflort, gesellschaftlich anerkannt – und schnell genug, jedem Sportwagen die Schneid abzukaufen. Mehr dazu. [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Gerechtigkeit für Jörg Winter: Fünf Personen werfen dem ORF tendenziöse Berichterstattung im Nordsyrienkonflikt vor. Es geht zu weit, Journalisten als einseitig zu brandmarken, wenn sie die Sicht pro-kurdischer Aktivisten nicht eins zu eins übernehmen, meint Christian Ultsch, Leiter des Außenpolitik-Ressort der „Presse“. Mehr dazu.

Tipps für das Wochenende

Kaputte Teenager, kaputte Helden: Wochenende ist Streaming- und Serienzeit! Unsere Redaktion hat wieder einmal neue Serien auf Netflix, Amazon & Sky gesichtet. Mehr dazu.

„Ich war noch niemals in New York“ im Kino: Wer nicht in seinen eigenen vier Wänden bleiben will, der könnte sich das Udo-Jürgens-Filmmusical im Kino ansehen. Regisseur Philipp Stölzl hat ein Großaufgebot an Stars versammelt: Speziell Heike Makatsch als TV-Showmasterin und Katharina Thalbach als ihre Mutter begeistern, ebenso Michael Ostrowsk. Mehr dazu.

Tennis-Fans aufgepasst: Samstag und Sonntag finden in der Wiener Stadthalle die Qualifikationsspiele für den Hauptbewerb der Erste Bank Open statt. Der Eintritt für Zuschauer ist an beiden Tagen frei! (Mehr zum Absagen-Dilemma [premium] für die Veranstalter des Turniers hier)

Was darf man am Wochenende nicht verpassen?

Brexit-Abstimmung im britischen Parlament: Am Samstag ist wieder einmal das britische Parlament am Zug und stimmt über den von Premier Boris Johnson mit der EU ausverhandelten Brexit-Deal ab. Spannung scheint garantiert: Nur wenige Stimmen dürften den Ausschlag geben.

Wahlen in der Schweiz: Bei der Parlamentswahl am Sonntag dürften die Grünen deutlich zulegen, rechtsbürgerliche Parteien hingegen Stimmen einbüßen. Auf Regierungsebene wird sich trotzdem nichts ändern. Mehr dazu. [premium]

Zitat des Tages

"Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen." US-Präsident Donald Trump vergleicht die militärische Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Kurdenmilizen in Nordsyrien mit dem Gerangel zwischen zwei Kindern..

Bild des Tages

Generalstreik in Katalonien: Aus Protest gegen die Haftstrafen für neun Separatistenführer gingen die Menschen am Freitag auf die Straßen und legten weite Teile Kataloniens lahm. In Barcelona mussten Dutzende Flüge gestrichen werden, an der spanisch-französischen Grenze blockierten Demonstranten die Autobahn. (c) Reuters

>>> Mehr Bilder aus aller Welt