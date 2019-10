Ein Tag wie in Zeitlupe

Durfte man Ruinen fotografieren in der DDR? Die gesperrte U-Bahn-Station Potsdamer Platz, um 1987.

Drei Jahre vor der Wende das erste Mal Berlin: Die DDR „feierte“ gerade 25 Jahre Mauerbau. Hoffnung war keine, und in der Erinnerung blieben nur Grautöne zurück.

Die Mauer sah ich zum ersten Mal am 25. August 1986. Gleich hinterm Reichstag, wo unzählige Kreuze auf gescheiterte Fluchtversuche und menschliche Tragödien aufmerksam machten. Bald danach schon die ersten Graffiti und Sprüche wie „Deutschland, bleiche Mutter . . .“ oder „Russen raus aus Afghanistan“. Uns in Österreich hatte der Kalte Krieg damals kaum interessiert, und trotz der 25 Jahre, die sie nun gerade bestand, war auch die Mauer kein großes Thema, obwohl zwei Wochen vorher viel von ihr in den Medien berichtet wurde. Aber sie betraf uns nicht. Die Mauer war schon da, als ich geboren wurde, und sie würde vermutlich auch nach mir noch stehen.