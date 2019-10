Graubünden: Weitwandern im Weltwunderland

Im supergebirgigen Schweizer Kanton verläuft die 131 Kilometer lange Via Albula/Bernina von Thusis ins Val Poschiavo längs einer wunderbaren Bahnstrecke mit Welterbestatus. Wer müde wird, fährt ein Stück im Zug weiter.

Wasser. Kaltes, klares Wasser. Überall. Es fällt in dicken Tropfen vom Himmel, vom Blätter- und Nadeldach des Walds, durch den wir stapfen, weicht morsche Baumstümpfe auf und den steilen Erdpfad, in dem sich gatschige Pfützen sammeln und auf dem wir mäßig gesprächig die Bergflanke emporsteigen. Durch feuchte Luft und Nebel, in Wanderjacken, die trotz aller Wasserabweisung irgendwann durchnässt sind.