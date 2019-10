Überfall auf Lebensmittelgeschäft in Kapfenberg geklärt

Mutmaßlichem Täter wurde ein mitgehörtes Gespräch von

Streifenpolizisten zum Verhängnis. Er machte sich über

unkorrekte Täterbeschreibung lustig.

Der Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) am Donnerstag ist geklärt. Die Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen, der den Raubversuch inzwischen gestanden hat. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er sich in der Öffentlichkeit mit einem Altersgenossen über die unkorrekte Täterbeschreibung unterhalten und über die Polizei lustig gemacht hat.

Der vorerst unbekannte Täter hatte am Donnerstagabend mit einer Sturmhaube maskiert und mit einer Pistole bewaffnet ein Lebensmittelgeschäft betreten und vom 56-jährigen Inhaber wortlos die Herausgabe von Bargeld gefordert. Da sich dieser weigerte, flüchtete der Täter ohne Beute.

Am Freitag hörten jedoch Polizisten der in Leoben stationierten Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung im Zuge ihres Streifendienstes in Zivil in Bruck an der Mur das Gespräch zweier Jugendlicher mit. Diese belustigten sich über die mangelhafte Beschreibung des Täters in den Medien und die Polizei.

Nach der Personenkontrolle wurde ein 17-jähriger, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wohnender Tatverdächtige aus der Russischen Föderation festgenommen. Bei der Einvernahme gab er zu, die Tat alleine begangen zu haben, als Motiv führte er finanzielle Probleme an. An seiner Wohnadresse fanden die Beamten die Tatwaffe sowie die bei der Tat getragene Kleidung. Der Jugendliche wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Diebe in Wien geschnappt

In Wien hat die Polizei zwei Hotel-Diebe festgenommen. Die Verdächtigen sollen am Donnerstagabend in Räumlichkeiten von mehreren Hotels in der Wiener Innenstadt sowie in der Leopoldstadt hochpreisige Taschen und Elektrogeräte wie Handys, Tablets und Kopfhörer von Gästen gestohlen haben. In einem Betrieb wurden sie von einem Angestellten wiedererkannt, der die Polizei verständigte.

Ein 19-Jähriger konnte laut Polizei noch an Ort und Stelle gestellt werden. Die Beamten fanden dann Hinweise, die auf die Unterkunft der Verdächtigen deuteten. In einem Hotelzimmer in Wien-Leopoldstadt trafen die Beamten schließlich auch auf den 31-jährigen Komplizen. Sie stellten zudem einige zuvor gestohlene Gegenstände sowie eine geringe Menge an Suchtgift sicher. Beide Männer wurden festgenommen.

(APA)