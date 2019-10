Bayern lässt Punkte in Augsburg und die Müller-Causa kocht

Die Münchner kassierten in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und verpassten wie RB Leipzig den Sprung an die Tabellenspitze.

Bayern-Urgestein Thomas Müller hat es zum sechsten Mal nacheinander nicht in die Startelf der Münchner geschafft. Trainer Niko Kovac gab im Derby beim FC Augsburg am Samstag erneut Philippe Coutinho den Vorzug, wechselte den 30-Jährigen erst in der 80. Minute ein. "Sie müssen bedenken, dass wir sehr viel Qualität im Kader haben", erklärte Kovac vor dem Spiel bei Sky und betonte: "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft."

Das Ergebnis gab Kovac jedenfalls nicht recht. Bayern dreht zwar dank Treffern von Lewandowski (14.) und Gnabry (49.) den frühem Rückstand durch Richter (1.). Die vielen weiteren vergebenen Chancen aber rächten sich in der Nachspielzeit, als Finnbogason zum 2:2 traf. David Alaba kam nach überstandener Rippenverletzung in der 12. Minute für den am Knie verletzten Niklas Süle ins Spiel.

Die Unstimmigkeiten zwischen Kovac und Müller beschäftigen die Medien seit Tagen. Zwei Tage vor dem Spiel in Augsburg hatte sich der Bayern-Coach noch öffentlich bei Müller für seinen Kommentar, der Routinier werde spielen, wenn "Not am Mann" sei, entschuldigt. Er habe sich falsch artikuliert, sagte Kovac. Müller hatte zuletzt erklärt, dass er sich Gedanken über seine Zukunft machen müsse, wenn der Trainer ihn weiter als Ersatzspieler sehe.

Leipzig verspielt Führung

Auch die Leipziger vermochten es mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer nicht, ihre Führung gegen Wolfsburg über die Zeit zu bringen. Nach einem Treffer von Timo Werner (54.) glich Wout Weghorst (82.) spät zum 1:1-Endstand aus. Die Niedersachsen sind damit weiter die einzige Mannschaft ohne Niederlage im deutschen Oberhaus und übernahmen vorläufig die Tabellenführung.

Union Berlin schaffte mit einem 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg nach vier Niederlagen en suite einen Achtungserfolg. Bei den Berlinern spielte Christopher Trimmel als Kapitän durch, auf der Gegenseite Philipp Lienhart. Das Mittelständler-Duell Werder Bremen gegen Hertha Berlin endete 1:1. Fortuna Düsseldorf besiegte Mainz 1:0. (APA/dpa/red)