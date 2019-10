Taiwan: Kostümiert gegen scharfe Macht

Der Nationalfeiertag in Taiwan stand im Zeichen von Weltoffenheit und Vielfalt und kontrastierte so fundamental mit der militärischen Kraftmeierei der Volksrepublik China.

Das freundliche Herbstwetter passt bestens zum bunten Treiben im Zentrum Taipehs, der Hauptstadt von Taiwan. Lachende Menschen in ausgefallenen Kostümen tanzen, fantasievoll geschmückte Fahrzeuge rollen durch die Straßen und dann vorbei an der Ehrentribüne vor dem Präsidentenpalast. Popmusik dröhnt aus den Lautsprechern.



Hoch über den Feiernden ziehen zwei Militärhubschrauber die taiwanesische Fahne durch die Luft, Militärjets malen deren Farben, Rot, Blau und Weiß, in den Himmel. Das fröhliche Geschehen jüngst am 10. Oktober in der Inselhauptstadt erinnert an einen Karnevalsumzug im deutschen Rheinland oder an Mardi Gras in New Orleans, aber nicht zwingend an Festlichkeiten zum Nationalfeiertag.



Und was für ein gewaltiger Kontrast zu den Feiern anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China in Peking: Zehn Tage vor den Taiwanesen feierten die chinesischen Kommunisten dort ihren Nationalfeiertag mit einer militärischen Machoshow der Sonderklasse, der größten Militärparade in der Geschichte des Landes – mit Raketen, Panzern, Kampfflugzeugen, martialischer Blasmusik und Abertausenden Soldaten im Stechschritt.



„Zu Puder gemahlene Knochen.“ Gut, auch in Taipeh fuhr eine Motorradeskorte der Militärpolizei in Formation, warfen Ehrengardisten Gewehre in die Luft und knallte es laut, als eine Spezialeinheit der Marine eine Geiselbefreiung vorführte. Aber militaristisch war an dem mehr als einstündigen Umzug gar nichts, die Feier stand ganz im Zeichen von Weltoffenheit und Vielfalt. „Taiwan“, verkündete Präsidentin Tsai Ing-wen bei ihrer Rede zum Nationalfeiertag, „ist die erste Verteidigungslinie für demokratische Werte.“