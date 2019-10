Paul Lendvai: „Österreich ist eine Religion für mich“

Der Publizist Paul Lendvai erzählt, wie er als jüdischer Bub in Budapest dem Tod ins Auge sah, nach 1945 unter den Kommunisten früh Karriere machte und dann im Gefängnis landete. Er blickt zurück auf seine Flucht nach Österreich und seine Freundschaft mit Bruno Kreisky, zelebriert seinen Patriotismus – und geißelt die „Operettenfiguren“ der gegenwärtigen SPÖ.

Andere hören irgendwann einmal auf, setzen sich zur Ruhe. Sie nicht. Woher nehmen Sie im Alter von 90 Jahren die Energie, um Bücher zu schreiben?



Paul Lendvai: Es klingt wie ein Witz, ich bin eigentlich 62 Jahre alt. Ich zähle die Jahre erst, seit ich in Wien bin. Ich verdanke diesem Land alles, habe nur Schönes hier erlebt. In Budapest wohne ich nur 300 Meter von dem Schutzhaus entfernt, in dem ich 1944 mit 50 Leuten in einer Zweizimmerwohnung in Todesangst eingepfercht war. Und wenn ich 500 Meter weitergehe, muss ich mich an meine Verhaftung 1953 erinnern. Meine ersten 27 Jahre waren so unglaublich konzentriert. Danach in Wien verhielt ich mich fast pubertär. Meine Energie rührt daher, dass ich mein schönes Leben so spät begann.



Sie mussten mit 15 Jahren den gelben Stern in Budapest tragen. Wie hat Sie dieses Erlebnis geprägt?