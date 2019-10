Wenn Bier mit heißen Steinen gebraut wird

Das Brauhaus Gusswerk gilt als erste Biobrauerei des Landes. Braumeister Reinhold Barta setzt beim Steinbier auf eine sehr alte Methode, bei der das Bier mit heißen Steinen erhitzt wird.

Ein bisschen ist er abgeflaut, der große Hype ums Craftbier. Das ist gut so, denn geblieben sind die guten Biere. Jene Brauer, die das nur der Mode wegen gemacht haben, sind zurück zu ihren Wurzeln gegangen. Und auch der Wettbewerb, das kreativste, bitterste, sauerste oder sonst irgendwie ungewöhnlichste Bier zu brauen, hat nachgelassen.

. Seit rund 20 Jahren braut Barta Bio-Biere. Das Steinbier, eigentlich ein uraltes Bier, ist seit knapp zehn Jahren fixer Bestandteil des Sortiments. Und wieder hat Barta zwei Gründe parat, warum schon im Mittelalter mit heißen Steinen gebraut wurde. Einerseits wollte man vermeiden, im Haus Feuer zu machen, weil die Gefahr von Hausbränden doch sehr hoch war. Man hat also die Sudpfanne mit Steinen erhitzt, die zuvor draußen im Feuer erwärmt wurden. Andererseits wurden Thermometer erst recht spät erfunden (das Quecksilberthermometer kam erst im 18. Jahrhundert auf), eine konstante Temperatur war für den Brauprozess aber wichtig. Also hat man sich mit der immer gleichen Anzahl an heißen Steinen geholfen.