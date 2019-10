Chronik der laufenden Ereignisse

Peter Handke lässt kaum jemanden kalt. Weshalb gerade Religionsvertreter Verständnis für die letzte (?) Tirade gegen Journalisten haben müssen.

Publikumsbeschimpfung war einmal. Dutzende Bücher später ist in der außerliterarischen Welt Journalistenbeschimpfung angesagt. Neo-Nobelpreisträger Peter Handke hat kürzlich in seinem Heimatort Griffen nicht nur den Kärntner Landeshauptmann und den Bürgermeister getroffen, sondern auch, traurig, aber erwartbar, Journalisten. Eine Kollegin hat es gewagt, Handke auf die Kritik von Saša Stanišić, Träger des Deutschen Buchpreises, an der Serbien-Haltung während und nach der (Post-)Jugoslawien-Kriege – die Teilnahme am Begräbnis des serbischen Ex-Präsidenten Slobodan Milošević inklusive – anzufragen. Handkes aufbrausende Antwort, die in der Ferne an dessen literarischen Antipoden in Österreich, Thomas Bernhard, erinnert: „Lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen.“

Niemand habe sein Werk gelesen, auch nur Interesse daran, so der Autor. Religionsvertreter mögen sich in Peter Handke erkennen. Gibt es doch wenig Evidenz dafür, dass es eine hohe Zahl journalistisch Tätiger gibt, die schon ein Mal (ein einziges Mal) einen theologischen Aufsatz, eine einschlägige Abhandlung gelesen oder genauere Kenntnisse zumindest über eines der heiligen Bücher der sogenannten Buchreligionen verfügen. Und trotzdem nehmen sie sich die Frechheit heraus, immer wieder Fragen zu stellen, selten bis nie über Theologisches, fast immer über tatsächlich oder scheinbar anderes, über Strukturprobleme, Politisches, interne Streit-/Reizthemen. (Der Verfasser dieser Zeilen, so viel Ehrlichkeit darf sein, verfügt über ausreichend Erfahrungen im Stellen derartiger Fragen.)

In einer Gesellschaft, in der freie Religionsausübung akzeptiert, anerkannt, geschützt und gefördert wird, sollten Fragen generell kein Problem sein. Dasselbe gilt, wenn man das Wort Religionsausübung durch Literatur ersetzt. (Selbst-)Mitleid ist unangebracht. Jedem bleibt es unbenommen, ob und wie er auf Fragen – und seien sie aus Sicht des Befragten noch so dumm – reagiert. Jedem steht das Recht zu, sich auf seine Art zu demaskieren oder lächerlich zu machen. Aber wer Fragen prinzipiell nicht erträgt, taugt nicht zum guten Gesprächspartner. Wenn es um eine Institution geht, die aus eigenem Antrieb oder Selbstverständnis in der Gesellschaft eine Rolle spielen will, disqualifiziert sie sich durch Antwortverweigerung selbst.

Chronik der laufenden Ereignisse, Teil II: In einem Punkt demaskierend verläuft die Bischofssynode im Vatikan zu Problemen der Länder des Amazonasgebiets. Derzeit wird am Schlusspapier gefeilt. Papst Franziskus hat ein wenig überraschend Kardinal Christoph Schönborn in das Redaktionsteam geholt. An der Synode nehmen 245 Männer und 35 Frauen teil. Stimmrecht wurde ihnen auch diesmal verwehrt. Weshalb? Um Peter Handke zu paraphrasieren: Stellt nicht solche Fragen!

dietmar.neuwirth@diepresse.com