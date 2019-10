Norwegen zeigt, wie jeder reich werden kann

Wer nicht zu viel riskieren und sein Geld dennoch vermehren will, soll einen Blick in das skandinavische Landwerfen.

Man muss den norwegischen und weltgrößten Staatsfonds, der sage und schreibe 9,8 Billionen norwegischer Kronen (954 Mrd. Euro) verwaltet, zwar nicht in allen Punkten überzeugend und glaubwürdig finden – schließlich hat er vor Kurzem bekannt gegeben, sukzessive politisch korrekt aus Beteiligungen an Firmen der Ölindustrie auszusteigen, obwohl er ja selbst aus den Einkünften der norwegischen Öl- und Gasförderung gespeist wird. Aber in der Art, wie er sein Vermögen anlegt, um für jene Generationen vorzusorgen, die kein Erdöl mehr zum Pumpen haben, kann er eigentlich jedermann zum Vorbild dienen.