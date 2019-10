(c) REUTERS (Olof Swahnberg)

Bis Weihnachten könnten die Börsen nochmals abheben. Die Anleger scharren bereits in den Startlöchern.

Was soll man da noch sagen? Inmitten aller Unsicherheiten, die seit Monaten über der Wirtschaft im Allgemeinen und der Börse im Besonderen lasten, macht Letztere einen Flug zu neuen Jahreshochs oder nah an diese heran. Und zwar auch in Europa, dem notorischen Nachhinker hinter den USA. Die partielle Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit wirkte da nach.