Die Anmaßung im Umgang mit dem Brexit

Spott ist Boris Johnson nach Verschiebung des Brexit-Votums sicher. Doch Rest-Europa macht es sich zu einfach, wenn es die Briten als Spinner hinstellt. Selbstreflexion wäre angesagt, nicht Häme.

Der Rest Europas nimmt den Brexit von Anfang an mit einer Mischung aus Spott und Verwunderung wahr. Jetzt werden wieder die Augen rollen. Das britische Parlament votierte am Samstag dafür, die Abstimmung über Boris Johnsons Deal mit der EU aufzuschieben, bis die Rechtstexte vorliegen. Der Premier war nun gesetzlich verpflichtet, in Brüssel eine Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen. Johnson hielt trotzig am 31. Oktober fest, suchte dann aber doch, wie vom Parlament gefordert, in einem Brief um eine Fristverlängerung an, allerdings ohne Unterschrift. In einem zweiten Brief an die EU plädierte er dafür, das erste Schreiben zu ignorieren und den Brexit bis zum Monatsende durchzuziehen. Mit dieser starrsinnigen und unnötigen Trickserei riskiert er gerichtliche Folgen in London. Der Zeitplan ist ohnehin kaum zu halten. Auf ein paar Wochen mehr kommt es auch nicht mehr an. Wegen einer kurzen technischen Nachspielzeit verlöre Johnson nicht sein Gesicht.