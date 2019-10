Sturm bringt Salzburg an Rand der ersten Niederlage

Der Meister wackelte in Graz, erreichte am Ende aber ein 1:1. Lask schoss Mattersburg ab, Admira gewann in Altach.

Fast eine Stunde lang durfte Sturm Graz darauf hoffen, Salzburg die erste Niederlage in dieser Saison zuzufügen. Ivan Ljubic hatte die Grazer in Führung (17.) und mit einer dicht gestaffelten Fünferkette zur Verzweiflung gebracht. Doch Sekou Koita erzielte den Ausgleich für den Meister (73.), damit ist Neo-Trainer Jesse Marsch auch nach elf Spielen noch ungeschlagen.

Vizemeister Lask drehte gegen Mattersburg nach Rückstand (Gruber, 6.) auf, erzielte durch Gernot Trauner (10.), Thomas Goiginger (24., 70.), Reinhold Ranftl (38., 74.), Marko Raguz (64.) und Samuel Tetteh (79.) gleich sieben Treffer. Die Burgenländer waren durch Nedeljko Malic noch einmal erfolgreich (34.), womit der Endstand 7:2 für die Linzer lautete. Kurios: Raguz traf nach einem Gestocher aus einem Fallrückzieher im Sitzen.

Die Admira verließ mit einem 4:1-Sieg in Altach das Tabellenende. Morten Hjumland (11.) und ein Doppelpack von Sinan Bakis (21., 45+3.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung, der zweite Treffer des Türken - ein Außenristschlenzer aus gut 20 Metern ins lange Eck - fiel in die Kategorie Traumtor. Ein verwandelter Elfmeter von Mergim Berisha ließ die Vorarlberger kurz hoffen, doch Erwin Hoffer sorgte mit seinem ersten Bundesligator seit 2009 für den 4:1-Endstand zugunsten der Südstädter.