Heike Makatsch: „Wenn ich komme, buhen alle“

Heike Makatsch über ihre Kriterien bei der Rollenauswahl, deutsches Kino und ihren Part in „Tatsächlich . . . Liebe“ – der meistgehassten Filmfigur Englands.

Die Presse: Als Zuschauer hat man den Eindruck, dass Sie und Ihre Kollegen viel Spaß am Set von „Ich war noch niemals in New York“ hatten. Das muss aber nichts heißen . . .



Heike Makatsch: Nein, wir hatten wirklich viel Spaß. Bereits während des Drehs und eigentlich schon bei den Vorbereitungen wussten wir, dass das ein besonderer Film wird. Ich hatte großes Vertrauen in Regisseur Philipp Stölzl, der auf den ersten Blick eher wie ein intellektueller Mensch wirkt, der alle Fäden zusammenhält. Aber er ist auch sehr emotional, daher ich konnte ich mich fallen lassen in die überzeichneten Dialoge und Verkleidungen.



Kam am Ende der Film heraus, den Sie beim Lesen des Drehbuchs im Kopf hatten?



Auf dem langen Weg vom Drehbuch zum fertigen Film ist das immer schwer zu sagen. Aber am Ende kam schon der Film heraus, den ich mir vorgestellt hatte. Nur den Look hatte ich vielleicht nicht so im Kopf. Dieses märchenhafte, zwischen den Zeiten stattfindende Setting. Aber von der Tonalität und vom Timing her schon. Auch von der Tiefe, die ich schon im Drehbuch gelesen hatte, ging nichts verloren.



Sie sind in der dankbaren Situation, Ihre Rollen aussuchen zu können. Machen Sie das nach Bauchgefühl oder spielen auch strategische Überlegungen eine Rolle? Dass also beispielsweise auf ein Drama eine Komödie oder Romanze folgen sollte?