IWF warnt vor immer höherem Anlagerisiko

Washington. Angesichts niedriger Zinsen gehen institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherer dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge immer höhere Risiken ein. Investitionen in riskantere und weniger liquide Anlagen würden zu „Schwächen“ führen, die „düstere Folgen für die globale Finanzstabilität“ haben könnten, warnte der IWF am Mittwoch.

Die Suche nach höheren Renditen habe in einigen riskanten Märkten auch zu übertriebenen Bewertungen geführt, hieß es weiter. Inzwischen werfen dem IWF zufolge Anleihen von Firmen und Staaten im Wert von rund 15 Billionen US-Dollar (rund 14 Billionen Euro) keine positive Rendite mehr ab.

Auch die gestiegene Verschuldung von Unternehmen sieht die Organisation skeptisch. Im Fall einer Wirtschaftskrise, die nur halb so schlimm wäre wie die globale Finanzkrise, könnten etwa 40 Prozent aller Unternehmensschulden in acht wichtigen Volkswirtschaften – darunter einige EU-Staaten – in Gefahr sein. Dabei gehe es um 19 Bio. Dollar. (APA/est)