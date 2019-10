Ein Portfolio für Optimisten

Seit Monaten warnen Börsianer vor vielen Risiken – doch was, wenn sich diese in Luft auflösen? Was hoffnungsfrohe Anleger jetzt kaufen können und warum selbst große Optimisten vorsichtig sein sollten.

New York. Das Drama um den Brexit; der niemals endende Handelskrieg zwischen den USA und China; die sogenannte inverse Zinskurve als Vorbotin einer Rezession; ein Konjunktureinbruch in Deutschland; Warnungen vor Gewinneinbrüchen an der Wall Street; eine etwaige Amtsenthebung des US-Präsidenten und so weiter und so fort. Risiken für Investoren gibt es zur Genüge und seit Monaten werden Ökonomen und Analysten nicht müde, diese stets zu betonen.