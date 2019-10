Matteo Salvini: „Wir werden sie alle nach Hause schicken“

Lega-Chef Matteo Salvini hat bei einer Großkundgebung in Rom gemeinsam mit Silvio Berlusconi und der rechten Giorgia Meloni der linken Regierung den Kampf angesagt – und sein baldiges Comeback als Premier angekündigt.

Frühmorgens, um 6.30 Uhr, ist Emanuela De Palo in Mailand in den Zug gestiegen. Die 52-Jährige hat Matteo Salvini, den Star der Rechten, schon oft live gesehen, auch schon in Badehose. Auch an diesem Tag, an dem Salvini in Jeans und Hemd in Rom vor seine Anhänger tritt, wollte sie unbedingt dabei sein. Diese Großkundgebung mit dem Titel „Orgoglio italiano“ („Italienischer Stolz“) sei erst der Anfang, glaubt die Frau mit den langen blonden Haaren und dem weißen T-Shirt, auf dem der Lega-Chef siegessicher die Faust ballt. „Die neue Regierung wird nicht lang halten“, sagt sie. Mit dieser Meinung steht sie nicht allein da. „Elezioni, elezioni!“, „Wahlen, Wahlen!“, skandiert die Menge am Samstagnachmittag immer wieder.