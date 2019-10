Im Kellerlabor der SPÖ

Bei der Sanierung der SPÖ spielen also drei „Zukunftslabors“ eine Rolle.

Bei der Sanierung der SPÖ spielen also drei „Zukunftslabors“ eine Rolle. Diese Denkmaschinen, in die man NGOs, Künstler und Intellektuelle integriert, sollen überlegen, wie man den Karren flottkriegt. Drei Damen werden sie führen. „Labor“ klingt ja gern etwas unheimlich, nach verrücktem Professor im Kellerlabor mit dem buckligen Gehilfen, der Igor heißt. Mancher denkt an die „three wayward sisters“ in Shakespeares „Macbeth“, die „unheimlichen“ bzw. „Schicksalsschwestern“, auch „three witches“. Bu-huu!



In den Zukunftslabors wird also im Zaubertrank gerührt, magische Sprüche tönen: „Linksrum rühren, linksrum rühren, keine rechte Strömung schüren. Kapitalistenfett und Bankerbein, wir müssen wieder linker sein. Verteile hin, verteile her, umverteilen ist nicht schwer. Drei Flaschen Solidarität, damit's uns wieder besser geht, und eine Kanne voll Moral hilft sicher bei der nächsten Wahl. Etwas Migration reibt rein, das macht den Trank so richtig fein. 'ne Prise vom Besorgniswurz schwächt gewiss den Basti Kurz. Ein Löffel Genderkonzentrat stark attraktive Wirkung hat, zwei Büschel von dem Binnen-I verfehlen ihre Wirkung nie. Tut eine Dose Thunberg dran, weil das zieht Junge magisch an. Ein paar Körnderl Klassenkampf ergeben ganz besondren Dampf. Und . . .“ BUMM! Laut Polizeibericht gab es eine Explosion. (wg)

