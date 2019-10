Wiener Immobiliengruppe MTK baut Hotel in Rom

Beim Bahnhof Rom Tiburtina soll ein Hotel für die deutsche Hotelkette Steigenberger entstehen. Für Einrichtung ist der Südtiroler Architekt Matteo Thun zuständig.

Der in Wien ansässige Immobilienentwickler MTK Development will in Italien weiter wachsen. Die Gesellschaft im Besitz der deutschen Investoren Delf Stüven und Tilmar Hansen hat ein Abkommen mit den Italienischen Staatsbahnen (FS) für den Erwerb eines Geländes unweit des Bahnhofes Rom Tiburtina abgeschlossen. Hier soll ein Hotel für die deutsche Hotelkette Steigenberger entstehen.

Geplant ist ein Vier-Sterne-Hotel mit dem Brand "InterCity". Das Hotel mit circa 310 Zimmern planen die italienischen Architekten Luciano Parenti und Paolo Desideri, teilte MTK der APA in Rom mit. Die bebaubare Fläche beträgt circa 12.000 Quadratmeter. Vorgesehen ist auch der Bau einer Garage. Für die Einrichtung des Hotels wird der Südtiroler Architekt Matteo Thun zuständig sein.

Vor Beginn der Bauarbeiten müssen noch einige Gebäude abgerissen werden, die sich auf dem sanierungsbedürftigen Gelände befinden. Die Bauarbeiten werden noch bis Ende 2019 starten, die Fertigstellung ist zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 vorgesehen. Die Eröffnung des Hotels ist 2023 geplant. Das Viertel um den Bahnhof Tiburtina, in dem Bahn-Hochgeschwindigkeitszüge auf der italienischen Nord-Süd-Achse halten, ist seit einigen Jahren stark auf Wachstumskurs.

MTK hatte erst im Juni einen Komplex aus vier Hotelstrukturen direkt am Bahnhof von Mestre eröffnet. Auf dem Gelände, auf dem einige bestehende alte Gebäude abgerissen wurden, eröffnete die österreichische Hostelkette Wombat ihr erstes Haus in Italien mit fast 600 Betten. Eingeweiht wurden in Mestre auch ein "7 Day Hotel" der chinesischen Plateno Group, die 14 Hotelmarken und rund 3000 Hotels betreibt, ein Vier-Sterne-Hotel für den israelischen Hotelbetreiber Leonardo, sowie ein Apartment-Hotel mit 175 Zimmern des britischen Hotelbetreibers StayCity. Das Investitionsvolumen betrug 70 Millionen Euro.

(APA)