ÖVP-Chef Kurz und Grünen-Bundessprecher Kogler treffen einander zum Vieraugengespräch. Am Donnerstag gibt es einen Termin zwischen Volkspartei und Neos.

Drei Wochen ist es her, dass die Österreicher bundesweit zu den Wahlurnen gerufen waren, um einen neuen Nationalrat zu küren, nun wird es langsam ernst: Nachdem in der Vorwoche erste Sondierungen zwischen den Parteien stattgefunden haben, um auszuloten, ob man überhaupt miteinander regieren wolle, geht es nun in die vertiefte Auseinandersetzung. Dazu treffen einander heute, Montag, ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. Für 17.30 Uhr ist ein „Vieraugengespräch“ angesetzt.

Stattfinden wird die Unterredung, wie schon die Gespräche der Vorwoche, im Finanzministerium, alias „Winterpalais“ des Prinzen Eugen von Savoyen.

Der einzige innenpolitische Termin ist das freilich nicht: Am morgigen Dienstag finden die ersten Sitzungen der Parlamentsklubs, am Mittwoch steht die erste Sitzung des neu gewählten Nationalrats auf der Agenda. Und für den Donnerstag ist darüber hinaus noch eine Verhandlungsrunde zwischen ÖVP und Neos angedacht. Anders als heute werden einander dazu aber nicht Kurz und Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger treffen, sondern die jeweils sechsköpfigen Sondierungsteams der Parteien.

Kurz: „Die Betonung liegt auf erste Runde“

Alle drei Parteien - folglich ÖVP, Grüne und Neos - hatten sich von den ersten Gruppengesprächen am Freitag übrigens durchaus angetan gezeigt. „Wir haben ein erste, zugegeben sehr gute Runde gedreht“, hatte Kurz betont. Nachsatz: „Aber die Betonung liegt auf erste Runde.“ Meinl-Reisinger lobte ein „intensives, offenes, vertrauensvolles Gespräch" und Kogler kündigte danach „vertiefende Sondierungen" an.

SPÖ und FPÖ sind an den Sondierungsgesprächen hingegen (vorerst) nicht mehr beteiligt. Die SPÖ hatte sich nach einem ersten Treffen mit den ÖVP-Verhandlern für „echte" Regierungsverhandlungen bereit erklärt, will aber keine Parallelgespräche mit anderen Parteien führen. Und die FPÖ hat nach der Wahlniederalge angekündigt, in Opposition zu gehen und nur für Regierungsverhandlungen bereit zu stehen, wenn alle anderen Verhandlungen der ÖVP scheitern sollten.

