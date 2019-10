Europas gebrochenes Versprechen auf dem Balkan

Eigentlich hätte Nordmazedonien grünes Licht für Beitrittsgespräche erhalten sollen. Mit dem erneuten Aufschub schwächen die EU-Staaten ihre Position.

Es hat schon etwas Skurriles an sich: Da bemühen sich ein Mitgliedsland und die anderen EU-Staaten nach Kräften, endlich ihre Verbindung zu lösen – und stellen das in einer Art und Weise an, dass allen von London bis Brüssel längst schwindlig geworden ist auf dieser Brexit-Hochschaubahn. Zugleich setzen andere Länder alles daran, ein Ticket für den Zug in Richtung Europäische Union zu erhalten – für eine Reise, die ohnehin noch viele Jahre dauern würde und von der noch nicht ausgemacht ist, dass sie tatsächlich im Endbahnhof EU-Mitgliedschaft endet.