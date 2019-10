Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Über den Brexit-Deal wurde nun gestern also nicht abgestimmt. Aber was bedeutet das eigentlich? Sogar Brexit-Voyeure können in dieser Woche leicht durcheinander kommen, denn die Angelegenheit ist komplex. Klemens Patek wirft daher einen erklärenden Rückblick auf die Geschehnisse der letzten Tage und zeigt, wie es weitergehen könnte. Mehr dazu.

Die innenpolitische Lage ist dagegen momentan recht übersichtlich. Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats wählen die Klubs der ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Grünen heute ihre Spitze. Bei der ÖVP (sie kommt um 13 Uhr zusammen) übernimmt bis zur erfolgten Regierungsbildung wohl Parteichef Sebastian Kurz den Posten des Klubobmanns, August Wöginger wird die Fraktion geschäftsführend leiten. Spannend wird das Ergebnis von Pamela Rendi-Wagner im roten Klub (14 Uhr), immerhin herrscht innerhalb der SPÖ derzeit mehrfacher Unmut. Bei den Grünen übernimmt Werner Kogler den Klubvorsitz, bei der FPÖ (17 Uhr Uhr) wird Herbert Kickl zum Leiter der Fraktion bestellt wird.

Das Wichtigste im Überblick

Top-Stadt Salzburg: „Lonely Planet“ hat die österreichische Stadt geadelt. Ausschlaggebend für die Kür waren laut Lonely-Planet-Managerin Becky Henderson die Themen der Stadt, das unvergleichliche Erlebnis und der "Wow-Effekt". Mehr dazu.

Kanadas gefallener Sonnyboy bekommt zweite Chance: Die Liberalen von Justin Trudeau kommen bei den Parlamentswahlen in Kanada mit einem blauen Auge davon, müssen sich aber einen Regierungspartner suchen. Als größter Gewinner der Wahl gilt eine französische Regionalpartei. Mehr dazu.

Japan hat einen neuen Kaiser: Knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme bestieg Naruhito bei einer Zeremonie im Kaiserpalast endgültig den Chrysanthementhron. Mehr dazu.

„Kann nicht sagen, die Richtung stimmt“: Der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer fordert eine Partei- und Statutenreform. Und betont: Er hätte sich als Bundesparteichef vor Max Lercher gestellt. Mehr dazu.

Ringen um Handels-KV: Um 11 Uhr haben die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel begonnen. Mehr dazu. [premium]

Aus unserem Magazin

Warum uns die Kluft zwischen Arm und Reich egal ist: Wir haben kein Problem mit den Superreichen, auch wenn man es uns einreden will. Emotional wird es erst, wenn die Facebook-Freundin tolle Bilder von den Seychellen postet oder der Nachbar einen neuen SUV fährt. Ein Essay von Gerhard Hofer über Ungleichheit, Ungerechtigkeit und das weitverbreitete Gefühl, unterbewertet zu sein. Mehr dazu. [premium]

„Reichtum ist ungerecht“ erklärt passend dazu der deutsche Philosoph Christian Neuhäuser. Judith Hecht schreibt über die Ideen eines Reichtumskritikers. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Mitreden bei der SPÖ: Stimmt die Richtung? Österreichs Sozialdemokraten kommen nicht aus der Krise, nach der Wahlniederlage treten die Bruchlinien immer deutlicher zu Tage. Sind die Tage von Pamela Rendi-Wagner gezählt? Wie soll es mit der SPÖ weitergehen? Diskutieren Sie mit!