Lange Zeit hatte es nach einem innenpolitisch geruhsamen Tag ausgesehen. Doch dann platzte eine kleine Bombe. Philippa Strache, Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, wird das ihr zustehende Nationalratsmandat annehmen und als "wilde" Abgeordnete ins Parlament einziehen. Die FPÖ nimmt das zur Kenntnis - ob es zu einer Suspendierung oder einem Parteiausschluss kommt, könnte sich noch heute in der um 17 Uhr beginnenden Klubsitzung der Freiheitlichen entscheiden. Mehr dazu.

Auch im Parlamentsklub der Grünen ist eine Personalentscheidung gefallen. Dort wird Sigrid Maurer Vizechefin von Werner Kogler. Ist das auch schon ein erstes Signal in Richtung Türkis-Grün? ÖVP-Chef hatte im Wahlkampf eine Innenministerin Maurer „ausgeschlossen“. Ihre Kür im Klub könnte eine Art Vorleistung für eine mögliche Koalition sein. Mehr dazu.

Keine Überraschung gab es bei der ÖVP: Parteichef Sebastian Kurz wurde einstimmig zum Klubobmann gewählt (mehr dazu). Mit Spannung erwartet werden hingegen die Ergebnisse der Sitzung im Parlamentsklub der SPÖ. Nach den Querelen der vergangenen Tage - „kann nicht sagen, die Richtung stimmt“, meinte zuletzt der steirische SP-Chef Schickhofer - wird man wohl um Harmonie bemüht sein. Aber ob dieses Bestreben gelingt?

Und war da nicht noch etwas? Richtig: der Brexit! Noch heute Abend könnte es wieder spannend werden. Wenn Sie den Überblick behalten wollen, was in den vergangenen Tagen passiert ist und was in den folgenden Stunden und Tagen zu erwarten ist, empfiehlt sich folgende Lektüre: "Streit über Zeitplan: Johnson droht mit Neuwahlen".

Was Sie heute noch wissen sollten

Lauda hebelt eigenen Kollektivvertrag aus: Die Billigfluglinie stellt neue Mitarbeiter nur mehr befristet über eine Ryanair-Tochter an, berichtet unsere Luftfahrtexpertin Hedi Schneid. Zum Teil für unter 1000 Euro pro Monat. Mehr dazu. [premium]

Lebenswichtige Schläuche entfernt - es war Mord: Eine 53-Jährige hatte bei ihrem im Sterben liegenden Lebensgefährten lebenserhaltende Maßnahmen eigenmächtig beendet. Sie gab an, dass sie habe ihren Partner auf sein Verlangen getötet habe. Das Gericht sah es anders. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Die fünf touristischen Probleme Salzburgs: Die Auszeichnung als „Top-Stadt“ durch den internationalen Reisebuchverlag „Lonely Planet“ stößt in Salzburg nicht nur auf Freude. Böse Worte wie „Crowded City“ und „Overtourism“ machen die Runde, schreibt Claudia Lagler. Mehr dazu. [premium]

Fünf (bzw. 14) Empfehlungen für die Viennale: Am Donnerstag eröffnet die Viennale mit dem feministischen Historienfilm „Portrait de la jeune fille en feu“. Das Programm ist weitläufig wie eh und je – doch in wesentlichen Aspekten habe Intendantin Eva Sangiorgi das Profil des Festivals geschärft, schreibt unser Filmexperte Andrey Arnold. Mehr dazu. [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Eigentlich wird darüber schon seit Tagen diskutiert: Österreichs Sozialdemokraten kommen nicht aus der Krise, nach der Wahlniederlage treten die Bruchlinien nun aber immer deutlicher zu Tage. Um es mit dem aktuellen SPÖ-Motto zu formulieren: Stimmt die Richtung? Diskutieren Sie mit!

Eine zweite Chance für den Anti-Trump aus dem Norden: Für Kanadas Premier Justin Trudeau ist der Honeymoon vorbei, schreibt Thomas Vieregge im Leitartikel. Er müsse jetzt unter Beweis stellen, dass er mehr ist als bloß ein Popstar der Politik. Mehr dazu.

Tipp für den Abend

Dienstag ist „Thiemstag“: Heute trifft Österreichs Tennisstar Dominic Thiem, Nummer fünf der Welt, in seinem Auftaktmatch bei den Erste Bank Open in Wien ab 17.30 Uhr (live ORF Sport+, Sky) auf Jo-Wilfried Tsonga. Gegen den Franzosen hat Thiem eine 0:2-Bilanz. Es heißt: Daumen drücken!

Was morgen passiert

Bleiben wir beim Sport. Morgen fordert Red Bull Salzburg in der Champions League den italienischen Spitzenverein Napoli heraus. Die Salzburger haben dabei noch eine Rechnung offen: Erst im März flog die Marsch-Truppe gegen die Ancelotti-Elf aus der Europa League.

Am Mittwoch findet die konstituierende Sitzung des Nationalrats statt. Im Parlament wird nun auch Philippa Strache (siehe oben) Platz nehmen - hinter den SPÖ-Mandataren in der letzten Reihe im Plenarsaal.

Zitat des Tages

"Es wird auf die Politik der FPÖ keinen Einfluss haben." Die FPÖ reagiert auf die Nachricht, dass Philippa Strache als ''wilde'' Abgeordnete ins Parlament einziehen wird.

Bild des Tages

''Banzai'': Der neue Kaiser in Japan wird angelobt. (c) AFP (KIMIMASA MAYAMA)

