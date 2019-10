645 Seiten, die den Brexit so träge machen

Warum sich die britischen Abgeordneten derzeit überfordert fühlen - ein Überblick über alle Gesetzestexte und den engen Zeitplan.

Drei Jahre hatten die britische Regierung und das Unterhaus Zeit, den EU-Austritt in Gesetze zu gießen. In letzter Minute liegt nun ein Konvolut von 645 Seiten vor, das bis nächste Woche durch das Parlament geboxt werden muss. Es besteht aus dem bereits größtenteils bekannten EU-Austrittsabkommen mit rund 535 Seiten und dem Implementierungsgesetz „Withdrawal Agreement Bill“ mit 110 Seiten.



„Wie um Himmels Willen sollen wir die Chance haben, das angemessen zu beurteilen?“, fragte sich der schottische Abgeordnete Pete Wishart zum Auftakt der Parlamentsdebatte. Er ist nicht der Einzige, der in den nächsten Tagen in Westminster Nachtschichten wird einlegen müssen.



Ein Überblick: