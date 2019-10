General Francos letzte Reise per Hubschrauber

Leichnam des spanischen Diktators wird auf Friedhof am Rand Madrids überführt.

Madrid. Es ist alles vorbereitet für die letzte Reise des früheren spanischen Diktators Francisco Franco: Zwei Militärhubschrauber stehen bereit, um den Sarg mit den Überresten des 1975 Verstorbenen zu seiner neuen, diskreten Ruhestätte zu fliegen. Ein kleiner Kran wartet am Grabmal. Er soll die 1500 Kilo schwere Granitplatte anheben, auf der Franco-Anhänger bis vor Kurzem jeden Tag frische Blumen ablegten. Doch nun sperrten Polizisten das bis dahin viel besuchte Mausoleum im Hinterland Madrids ab, um Störaktionen zu verhindern.

An diesem Donnerstag soll das Grab geöffnet werden. Dann wird die Umbettung jenes Diktators beginnen, der während seiner bis 1975 dauernden Herrschaft eines der schwärzesten Kapitel der spanischen Geschichte schrieb. Mehr als 100.000 Regimegegner, die in Massengräbern verscharrt wurden, gelten bis heute als verschwunden. Am Nachmittag soll der einbalsamierte Leichnam in einer öffentlich nicht zugänglichen Gruft auf einem kleinen Friedhof, rund 35 Kilometer Luftlinie entfernt, wieder beigesetzt werden – im Kreis der Familie, ohne Medienpräsenz. Dort, nicht weit vom Dorf El Pardo, ruht bereits Francos 1988 gestorbene Frau Carmen.

Gerechtigkeit für Opfer

44 Jahre nach der Beisetzung Francos in der Bergbasilika im „Tal der Gefallenen“ nördlich Madrids erfahren die Opfer Francos endlich Gerechtigkeit, wie es ihre Familien seit Jahren einfordern. Sie fanden es empörend, dass im Mausoleum rund 12.000 Franco-Opfer „zusammen mit ihrem Mörder“, wie sie es nannten, beigesetzt waren.