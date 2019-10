Nationalrat mit Konfliktgarantie

Im Vorfeld sorgen Personalia für Aufregung: Philippa Strache nimmt ihr Mandat an. Sigrid Maurer wird grüne Vizeklubchefin. Und Pamela Rendi-Wagner bekommt es mit Max Lercher zu tun.

Sollte es noch letzte Bande zwischen der FPÖ und der Familie Strache gegeben haben, sind sie seit Dienstag endgültig durchtrennt. Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats (Beginn ist Mittwoch, um 12.30 Uhr) gab Philippa Strache bekannt, dass sie ihr Mandat, das sie über die Landesliste in Wien erworben hatte, annehmen werde. Und zwar als wilde Abgeordnete, also ohne Klubzugehörigkeit.

Spitzenfunktionäre der FPÖ hätten sie „trotz aufrechter Mitgliedschaft in der freiheitlichen Familie und meiner unwiderlegbaren Unbescholtenheit“ zuletzt ausgeschlossen, beklagte sich Strache am Dienstag. Die „Diffamierungskampagne“ gegen ihre Person sei kränkend gewesen und „mit Niedertracht inszeniert“ worden.

Philippa Strache wird wilde Abgeordnete. (c) Michael Gruber / EXPA / pictured (Michael Gruber)

Die FPÖ nahm die Entscheidung zur Kenntnis: Man habe damit gerechnet. Offen war zunächst, ob Philippa Strache nun suspendiert oder gar aus der Partei ausgeschlossen wird. Auch ihr Ehemann, Ex-Parteiobmann Heinz-Christian Strache, wurde vor drei Wochen von seinem Nachfolger, Norbert Hofer, suspendiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl nächstes Jahr mit einer eigenen Liste antritt, ist in den vergangenen Tagen und Wochen eher gestiegen als gesunken.

Auch in den Klubsitzungen anderer Parteien wurden am Dienstag entweder umstrittene Personalentscheidungen getroffen (SPÖ) oder solche, die das Potenzial haben, zumindest in anderen Lagern zu polarisieren (Grüne). Doch der Reihe nach.

FPÖ

Durch Philippa Straches Entscheidung verliert der FPÖ-Klub nicht nur ein Mandat, sondern auch 52.000 Euro Klubförderung pro Jahr und einen Sitz in der prestigeträchtigen ersten Reihe (zugunsten der ÖVP). Beides ist an die Abgeordnetenzahl gekoppelt.

Klubobmann wird Herbert Kickl. Norbert Hofer kehrt ins Nationalratspräsidium zurück, als Nummer drei hinter Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ).

SPÖ

Dass Pamela Rendi-Wagner zur Klubchefin gewählt und Doris Bures für das Nationalratspräsidium nominiert würde, stand am Dienstag vor der konstituierenden Sitzung des SPÖ-Klubs eigentlich außer Streit. Die Frage war, ob die beiden einen Denkzettel in Form eines schlechten Wahlergebnisses bekommen würden.

Hintergrund: Von nicht wenigen Sozialdemokraten wird das SPÖ-Establishment um Rendi-Wagner, Bures und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch als Drahtzieher hinter der Intrige gegen Parteirebell Max Lercher vermutet. Was Rendi-Wagner bestreitet. Am Wochenende hatten Medien berichtet, dass Lercher als Leykam-Vorstand eine monatliche Gage von 20.000 Euro kassiere. Was aber nicht stimmt: Lercher hat bloß einen Vertrag unterschrieben, der dem Unternehmen zugute kommt. Weitere Konflikte scheinen programmiert, da Lercher am Mittwoch als Abgeordneter angelobt wird. Vizeklubobmann dürfte Ex-Minister Jörg Leichtfried werden.

Pamela Rendi-Wagner erhielt im Rahmen der gut vierstündigen Klubsitzung dann schlussendlich 88,2 Prozent. Von 51 anwesenden Mandataren stimmten somit sechs gegen sie - sechs mehr als im Vorjahr. Deutlich höher war die Zustimmung für Doris Bures, die mit mehr als 97 Prozent zur Kandidatin für das Amt der Zweiten Nationalratspräsidentin gekürt wurde.

Grüne

Den grünen Klub führt Werner Kogler – vorerst zumindest. Sigrid Maurer, die in der ÖVP nicht gerade hohes Ansehen genießt, wurde am Dienstag zur Vizeklubchefin und geschäftsführenden Parlamentarierin gewählt. Ob das bedeutet, dass Maurer zur Klubobfrau aufsteigt, wenn Kogler Vizekanzler einer türkis-grünen Regierung wird, blieb vorerst offen: Das entscheide dann der Klub, hieß es.

Maurer jedenfalls ist neben Kogler und Alma Zadić, die von der Liste Jetzt zu den Grünen gewechselt ist, eine von nur drei Personen im 26-köpfigen Klub der Grünen, die bereits ein Nationalratsmandat hatte. Der Rest sind Debütanten. Eine Funktionszulage bekommt Maurer nicht. Weitere Stellvertreterinnen Koglers sind Leonore Gewessler und Ewa Ernst-Dziedzic. Zu Mitgliedern der Klubleitung wurden außerdem Astrid Rössler, Olga Voglauer und Jakob Schwarz bestimmt. Klubdirektor wird Wolfgang Niklfeld.

ÖVP

Der Nationalratsklub der ÖVP hat 71 Mitglieder, wobei sich die Namen noch ändern werden. Einige Abgeordnete dürften schon bald auf die Regierungsbank wechseln – Sebastian Kurz zum Beispiel. Oder auch Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel.

Bis zur Angelobung der neuen Regierung übernimmt Kurz den Klubvorsitz. August Wöginger muss sich vorerst mit dem Titel Vizeklubchef begnügen. In der Grundaufstellung bleibt das Team aber gleich. Angesichts des Wahlergebnisses gebe es keinen Grund, hier etwas zu verändern, sagte Kurz.

NEOS

Die Neos gehen mit 50 Prozent mehr Abgeordneten in die nächste Gesetzgebungsperiode. Sieben der 15 Mandatare sind neu, darunter auch der Jüngste im gesamten Plenum, der 24-jährige Yannick Shetty (ÖVP-Mandatarin Claudia Plakolm ist ebenfalls 24, aber einige Monate älter).

Die konstituierende Sitzung des Neos-Klubs findet erst am Mittwoch statt, unmittelbar vor der Nationalratssitzung, doch an der Spitze ändert sich nichts: Beate Meinl-Reisinger bleibt Klubchefin, Nikolaus Scherak und Gerald Loacker vertreten sie.