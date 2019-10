Statt Garbo, Tracy, Tango das Dröhnen von Motoren

Vom Kino über ein Tanzetablissement zur Tiefgarage: Nachrichten vom Wiener Bauernmarkt.

Bekanntlich ist ja nicht in jedem Packerl das drin, was außen draufsteht. Vom Nichthalten, was schriftlich versprochen ist, dröhnen uns im Konsumentenalltag die Ohren. Und auch manche Aufschrift im öffentlichen Raum verheißt anderes, als die Wirklichkeit tatsächlich bietet: nicht zuletzt, wenn sie von einem Vergangenen erzählt, das die Gegenwart nicht mehr kennt.

Ein beredtes Beispiel dafür findet sich an der Adresse Bauernmarkt 22. Hier prangt der Schriftzug „Imperial-Kino“ in gedecktem Rot an der Fassade, letzte Erinnerung an eines der schöneren hiesigen Lichtspielhäuser, das nach einigem Siechtum und einem ehrenvollen Finale in Diensten des Österreichischen Filmarchivs Anfang der 2000er still verschied.

So weit, so zumindest unter Filmfreunden geläufig. Weniger bekannt ist, was an nämlichem Ort danach geschah – und vielleicht wüsste ich davon bis heute nichts, hätte ich mich nicht irgendwann dem Gesellschaftstanz verschrieben. 2008 erwachte die markant quadratische Imperial-Kino-Halle, 1920 von Alexander Osterberger in den 1908 erbauten Fischhof eingepasst, zu neuem, wenngleich ganz anderem Unterhaltungsleben: als charmant-informelles Tanzetablissement, 4Feet genannt, in dem sich Tanzliebhaber jeden Alters und jeder tänzerischer Qualifikation ihrem Vergnügen hingeben konnten – und das alles jenseits jenes Adabei-Hautgouts, der vor einem Jahr mit dem Ballsaal am Rochusmarkt in die lokale Szene eingezogen ist.

Freilich, mit dem 4Feet ist's bald vorbei: Am 27. Oktober schließt es für immer seine – diskrete – Pforte. Was an seine Stelle tritt? Die Zufahrt zu einer künftigen Tiefgarage für ebenso künftige neue Fischhof-Nutzer, hört man raunen. Nach 100 Jahren Lustbarkeit, nach Spencer Tracy und Greta Garbo, nach Tango, Quickstepp, Cha-Cha-Cha das Dröhnen von Motoren: Auch sehr schön.

