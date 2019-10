Die große Bühne für Österreichs Nummer zwei

Dennis Novak trifft am Mittwoch bei den Erste Bank Open auf Gaël Monfils. Sein Trainer, Julian Knowle, übt im Vorfeld Kritik - in der Hoffnung auf Besserung.

Wien. Dennis Novak ist hinter Dominic Thiem die klare Nummer zwei in der rot-weiß-roten Hackordnung, am Mittwoch aber gehört die große Bühne der Wiener Stadthalle ihm. Gegen Gaël Monfils gilt es für den Niederösterreicher zum Auftakt der Erste Bank Open, seine zuletzt ansteigende Form in eine Überraschung umzumünzen. Nichts anderes wäre ein Sieg des Weltranglisten-124. gegen die Nummer 14.

Seit Mai betreut Julian Knowle den 26-Jährigen als Touring Coach, der Vorarlberger hat in diesem knappen halben Jahr einen Aufwärtstrend bei seinem Schützling registriert. Demnach habe Novak keine negativen Ausreißer gegen schwächere Spieler mehr. „Nach oben hin ist noch Spielraum. Aber da spielt er gut mit. Ich habe das Gefühl, da klopft er Woche für Woche an.“ Es gehe wie so oft um die Konstanz, um die Möglichkeit, regelmäßig Matches auf diesem Level zu bestreiten.

Der Trainer übt Kritik

Zudem ist es laut Knowle wichtig, eine dementsprechende Intensität auch im Training über einen längeren Zeitraum abzurufen. In diesem und anderen Bereichen abseits der Matches bestehe noch Aufholbedarf. Knowle: „Es ist zwar schon besser geworden, aber da ist noch Spielraum nach oben.“ Konkret gehe es um die Intensität im Training, die Vorbereitung, das Aufwärmprogramm dafür und die körperliche Arbeit zwischen den Turnieren.

Die Wichtigkeit dieser Faktoren werde Novak langsam bewusst. Zuletzt bei einem Challenger in Frankreich habe Knowle auch intensiv mit dem 26-Jährigen darüber gesprochen. „Vielleicht hat er das in dieser Deutlichkeit noch nicht gehört. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass es der einzige Weg ist. Er ist nicht das Ausnahmetalent, bei dem nur 70 bis 80 Prozent reichen.“

Gegen Monfils, davon ist auszugehen, muss Novak sein bestes Tennis spielen, um bestehen zu können. Die vollen Tribünen werden den Niederösterreicher eher motivieren denn einschüchtern. Knowle: „Er hat oft bewiesen, dass ihm die große Bühne taugt.“