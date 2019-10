Erst Inter, dann Revierderby für Dortmund

Champions League: BVB tritt in Mailand ohne Reus an. Lazaro hofft auf den nächsten Einsatz.

Mailand.Die Fans fiebern bereits dem Revierderby gegen Schalke am Wochenende entgegen, doch für Borussia Dortmund geht es heute (21 Uhr, live in Sky) erst einmal in Mailand um eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen in der Champions League. „Wir dürfen nur an Inter denken“, betonte Axel Witsel. „Wir wollen den nächsten Schritt in der Gruppe machen.“ Die Deutschen kämpfen derzeit allerdings mit Performance-Problemen und müssen in Italien auf ihren – wenn fit – Besten verzichten: Kapitän Marco Reus, der auch gegen Gladbach den Siegtreffer erzielt hat, ist grippegeschwächt. „Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc. „Es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist.“ Auch Stürmer Paco Alcácer fehlt wegen Muskelproblemen. Jadon Sancho kehrt dagegen nach seiner Suspendierung (verspätete Rückkehr vom Nationalteam) zurück.

Inter hat erst einen Punkt geholt, es geht im San Siro um die Abwendung eines Fehlstarts. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro könnte wenige Tage nach seinem Ligadebüt erneut für Inter auflaufen, in der Champions League wäre es nach seiner Einwechslung gegen Slavia Prag vor gut einem Monat bereits der zweite Einsatz. Im Parallelspiel muss der FC Barcelona, der wie der BVB bei vier Punkten hält, in Prag eine Pflichtaufgabe bewältigen.

Eine dem Namen nach attraktive Partie erwartet die Zuschauer an der Stamford Bridge, wo Europa-League-Sieger Chelsea mit Ajax Amsterdam auf den Halbfinalisten des Vorjahres trifft. Die Niederländer sind mit sechs Zählern und 6:0 Toren wunschgemäß in die Königsklasse gestartet. (red.)

CHAMPIONS LEAGUE 3. Spieltag

Gruppe E: Salzburg – Napoli, Genk – Liverpool (je 21 Uhr)

Gruppe F: Inter Mailand – Borussia Dortmund, Slavia Prag – Barcelona (je 21 Uhr)

Gruppe G: RB Leipzig – Zenit St. Petersburg (18.55 Uhr), Benfica Lissabon – Olympique Lyon (21 Uhr)

Gruppe H: Ajax Amsterdam – Chelsea (18.55 Uhr), Lille – Valencia (21 Uhr)