US-Zölle auf Autoimporte aus der EU könnten vermieden werden

Im Handelsstreit mit der EU deuten die USA plötzlich eine „andere Form von Verhandlungen“ an.

Die USA drängen die EU zu mehr Entgegenkommen im Handelsstreit. US-Handelsminister Wilbur Ross signalisierte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Financial Times", dass der Konflikt in neuen Gesprächen entschärft werden könnte. Die Erhebung von Zöllen sei nur eine Option. Eine weitere könnte in einer "anderen Form von Verhandlungen" bestehen, sagte Ross.

US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte aus Europa gedroht, was insbesondere die exportlastige deutsche Wirtschaft treffen würde. Die US-Regierung will früheren Angaben zufolge am 14. November entscheiden, ob die Abgaben auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen aus der EU erhöht werden.