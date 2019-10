Ende für die Toten Hosen „nicht mehr in unendlicher Ferne“

(c) imago images / SKATA (via www.imago-images.de)

Am Freitag erscheint ein neues Album, aber Sänger Campino will nicht ewig weitermachen. Noch könne man mit jüngeren Bands mithalten, „aber wir sind Realisten."

Die Toten Hosen werden es Bands wie den Rolling Stones nicht gleichtun und so lange weitermachen wie es geht. Das deutet der Sänger Campino in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch) an. Der 57-Jährige meint, dass sich die Punkband in absehbarer Zeit auflösen könnte. „Der Begriff 'Bis zum bitteren Ende' wird natürlich mit der Zeit immer gruseliger“, sagte Campino. „Aber wir sind Realisten. Das Ende muss jetzt nicht mehr in unendlicher Ferne sein."

„Verglichen mit einem Fußballspiel befinden wir uns jetzt vielleicht schon in der 82. Minute", erklärte der bekennende Fan von Fortuna Düsseldorf und dem FC Liverpool. „Wir führen aber 3:1 - wir können uns also ganz ruhig den Ball hin und her schieben", fügte Campino hinzu. „Aber wir fänden es schön, wenn uns unsere Freunde darauf aufmerksam machen, ab wann es langsam peinlich wird."

„Noch können wir mithalten"

Der Sänger betonte allerdings: „Noch können wir jedenfalls mithalten. Wir sehen das an den Festivals, wo wir uns ja auch mit anderen, auch jüngeren Gruppen messen müssen - solange wir da noch so beliebt sind, haben wir das Gefühl, noch richtig zu liegen. Es gibt also keine Ermüdungserscheinungen."

Am Freitag erscheint ein neues Album der Düsseldorfer Punkrocker: Eineinhalb Jahrzehnte nach ihrem ersten Akustikalbum (aufgenommen im Wiener Burgtheater), veröffentlichen die Toten Hosen „Alles ohne Strom".

Auftritte in Wien und Graz

Bläser, Streicher, eine Pianistin und ein zusätzlicher Percussionist ersetzen darin die fehlenden elektronischen Verstärker. Bei der nächsten Tournee, die auch Auftritte in Wien (4. Juli 2020) und Graz (29. August 2020) inkludiert, wird der Hosen-Tross daher auf Rekordgröße anwachsen: 17 Musiker sollen auf der Bühne stehen.

Wem nur hören zu wenig ist, für den folgt am 22. November die DVD/Blu-Ray-Ausgabe mit Aufnahmen aus Konzerten in der Tonhalle in Düsseldorf. Der englische Regisseur Paul Dugdale hat die Toten Hosen filmisch in Szene gesetzt wie zuvor schon die Rolling Stones und Paul McCartney.