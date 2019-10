39 Leichen in Lkw-Container im Osten Londons entdeckt

Die Polizei nahm den Lenker des Lastwagens, einen Nordiren, fest. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas wieder passiert", sagt Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt in Wien.

Im östlichen Teil des Großraums London sind am Mittwoch in einem Lkw-Container 39 Leichen entdeckt worden. Das berichtete die britische Polizei. Als Fundort wurde der Waterglade Industrial Park in Grays an der Themse, 32 Kilometer vom Londoner Stadtzentrum entfernt, angegeben. Der 25-jährige Lenker des Trucks, ein Nordire, wurde festgenommen.

Alle Opfer, 38 Erwachsene und ein Teenager, waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot. „Wir sind gerade dabei, die Leichen zu identifizieren, berichtete ein Polizei-Sprecher. "Das kann aber länger dauern.“

Der Lkw soll von Bulgarien über Holyhead in Nordwales nach Großbritannien gekommen sein. Holyhead ist ein wichtiger Hafen für Verkehr, der von Dublin über die Irische See kommt. Laut „Daily Mail“ warnten britische Behörden vergangenes Jahr, dass die irische Grenze eine „Schwachstelle" sei: Flüchtlinge würden von Frankreich zuerst nach Irland und später über Wales nach Großbritannien transportiert. Die irischen Behörden wollen nun prüfen, ob der Lastwagen tatsächlich Irland passiert hat.

Verbindungen zu Österreich-Ermittlungen?

Der Fall weckt Erinnerungen an die 71 Flüchtlinge, die im August 2015 an der A4 (Ostautobahn) bei Parndorf im Burgenland erstickt in einem Kühl-Lkw gefunden wurden. Ums Leben gekommen waren die Geschleppten auf ungarischem Staatsgebiet. Beim Prozess gegen insgesamt 14 Angeklagte in der südungarischen Stadt Kecskemet wurden die vier Hauptangeklagten zunächst zu 25 Jahren, im Berufungsverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt.

"Ich habe es befürchtet, es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas wieder passiert", sagte Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt. Ermittler registrierten derzeit viele Schleppungen in Containern.

Unklar war zunächst, ob der nun aufgeflogene Fall mit aktuellen Ermittlungen zu tun hat, die gemeinsam von österreichischen, britischen und bulgarischen Ermittlern sowie Europol geführt werden. Nach einem Aufgriff von Flüchtlingen, die über die sogenannte Balkanroute gekommen waren und nach Großbritannien wollten, initiierten die britischen Behörden eine Kooperation mit ihren Kollegen in Österreich und Bulgarien. Konkret geht es um eine Schleppergruppe, die über die "Balkanroute" Menschen bis nach Großbritannien schmuggeln soll.

