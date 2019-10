Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Es wird vermutlich das Bild des Tages werden: Philippa Strache, Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, wird heute im Nationalrat (neben weiteren 182 Mandataren und Mandatarinnen) angelobt. Die „wilde“ Abgeordnete muss allerdings in der hintersten Reihe - direkt hinter den SPÖ-Abgeordneten - Platz nehmen, die FPÖ verliert dadurch einen Platz in der ersten Reihe. Konflikte im Parlament scheinen jedenfalls vorprogrammiert (mehr dazu), zumal auch der aktuelle FPÖ-Chef Norbert Hofer nicht glaubt, dass Philippa länger in der FPÖ verbleiben wird (mehr dazu).

Kommen wir nun zu zwei immer wiederkehrenden Themen: Brexit und Trump. In Großbritannien hat das Parlament am Dienstagabend eine Brexit-Pause errungen. Aber keine Sorge, liebe Brexit-Aficionados! Das Gerangel um eine Brexit-Verschiebung geht munter weiter (mehr dazu). Schon mehrere US-Beamte haben gegen US-Präsident Donald Trump in der sogenannten Ukraine-Affäre ausgesagt, die Schilderungen des US-Botschafters in Kiew, Bill Taylor, sind nun aber die bis jetzt belastendsten. Mehr dazu.

Das Wichtigste im Überblick

39 Leichen in Lkw-Container in London entdeckt: In einem Lastwagen im Osten Londons wurden am Mittwoch Dutzende Tote entdeckt. Der Lenker wurde festgenommen. Der Lkw kam aus Bulgarien. Mehr dazu.

Kipchoges Schuh: Der Leichtathletik-Weltverband ist skeptisch: Das neueste Modell, mit dem Eliud Kipchoge in Wien zum Rekord gelaufen ist, soll auf mögliche Wettbewerbsvorteile geprüft werden. Mehr dazu.

Mehr ausgestopfte Männchen in Museen: Weibchen sind bei ausgestopften Tieren in Museen unterrepräsentiert, ergibt eine Studie. Besonders groß ist das Ungleichgewicht bei Spatzen. Mehr dazu.

Arnie und der Kampf gegen die „Saschatorte“: Dragee Keksi oder Oreos? Die beiden „Terminator“-Stars Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton haben sich durch österreichische und US-amerikanische Süßigkeiten gekostet: Amüsant. Mehr dazu. Was den sechsten Terminator-Teil betrifft, ist unser Filmkritiker Andrey Arnold übrigens gespalten.

Aus unserem Magazin

Spagat zwischen Marketing und Sprödheit - am Beispiel Leonardo: Im Louvre ist die bisher größte Ausstellung zu Leonardo da Vinci zu sehen. „Bei den Zeichnungen konnte man klotzen, es gibt aber einige Lücken“, schreibt Almuth Spiegler. Mehr dazu. [premium]

„Die drei letzten Kanzler trainierten bei uns“: Warum Politiker gern auf dem Stepper trainieren, billige Fitnessstudios gut fürs Geschäft sind und wie sich auch Studenten das schicke Studio leisten können, erklärt der Inhaber der Nobel-Fitnesskette John Harris, Ernst Minar, im „Presse“-Gespräch mit Jeannine Hierländer. Mehr dazu. [premium]

„Manchmal hätte ich gern ein normales Teenager-Leben“: Der Kanadier Félix Auger-Aliassime (19) ist der jüngste Spieler in der Weltspitze. Christoph Gastinger traf den Teenager in Wien und sprach mit ihm über das Erwachsenwerden und den Traum Tennisprofi. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff