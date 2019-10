Bobby Oroza: „In meiner Familie singt jeder“

Sein Sound ist fragil, sein Stil der Soul: Der 23-jährige Finne Bobby Oroza feiert am 1. November sein Österreich-Debüt.

as skurrile Video zu seinem Song „Your Love Is Too Cold" hat Bobby Oroza im leider kürzlich geschlossenen Kafe Moskova in Helsinki gedreht. Es gehörte dem Regisseur Aki Kaurismäki. Cinephil ist auch Orozas Zugang zum Liederschreiben, wie er im Gespräch mit dem „Schaufenster" sagt. Sein Sound ist fragil, sein Stil der Soul. Am 1. November feiert er beim Linzer „Ahoi! Pop"-Festival sein Live-Debüt in Österreich.