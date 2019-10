Generationenwechsel bei Vorarlberger Loacker Recycling

Beim Familienunternehmen Loacker Recycling übernimmt die fünfte Generation.

Beim Vorarlberger Familienunternehmen Loacker Recycling übernimmt die fünfte Generation: Christian Loacker (37) erhielt per 23. Oktober die Geschäftsführung von seinem Vater Karl übertragen, teilte der Entsorgungsspezialist am Mittwoch mit. Der 37-Jährige ist bereits seit 2012 Mitglied der sechsköpfigen Geschäftsleitung von Loacker Recycling.

Christian Loacker, der seit 2005 in unterschiedlichen Funktionen im Familienunternehmen tätig ist, will "das dynamische Wachstum der vergangenen Jahre natürlich auch in Zukunft fortsetzen". Dabei werde man sich vor allem auf den DACH-Raum - also Österreich, Süddeutschland und die Schweiz - konzentrieren, kündigte er an. Karl Loacker wird dem Unternehmen in den kommenden drei Jahren noch beratend zur Verfügung stehen.

Zur 1876 gegründeten Loacker-Gruppe mit Stammsitz in Götzis (Bezirk Feldkirch) gehören 39 Betriebsstätten in sechs Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 wurde mit etwa 1300 Mitarbeitern ein Umsatz von 715 Millionen Euro erwirtschaftet.

(APA)