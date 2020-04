Eine klare Meinung hat Fiedler beim April-Update-Telefonat mit der „Presse" auch, was den Umgang mit Risikogruppen betrifft. Berufstätige, die mit Menschen aus der Risikogruppe zusammenleben, sollen im Home Office bleiben dürfen. Dafür sollen Erwerbstätige, die zur Risikogruppe zählen und deswegen daheim bleiben oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz bekommen, in ihrem Freizeitverhalten eingeschränkt werden.

Als Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung plädiert Fiedler für Ausnahmen von der Maskenpflicht.

Frau Fiedler, wie schaut Ihr Corona-Alltag aus?

Ich bin jetzt die zweite Woche in Wien. Meine Kinder (Anm.: 9 und 18 Jahre alt) haben die Zeit mit mir zwar genossen, aber mit Home Schooling und Videokonferenzen ist es mir wie allen anderen Eltern gegangen. Ich bewundere alle, die das schaffen, ohne Lehrer zu sein. Als frühere Volksschullehrerin habe ich natürlich einen Vorteil, aber mit dem eigenen Kind ist es doch etwas anderes. Man verliert leichter die Geduld.

Als Ex-Lehrerin: Glauben Sie, dass das Einhalten der Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen funktionieren kann – gerade bei den Jüngeren?

Ich glaube, es geht. Natürlich muss man das ein, zwei Wochen üben, dann aber denke ich, dass sich die Kleinen eher daran halten, weil die noch zur Lehrerin oder zum Lehrer aufschauen. In der NMS mit Pubertierenden wird das schwieriger Aber ich hätte die Klassen jetzt nicht halbiert, sondern gefünftelt. Das wären in der Volksschule fünf Kinder pro Klasse und Tag gewesen. Und mich stört massiv, dass auf Sport und Musikunterricht vergessen wurde. Da hätte man Lösungen finden können.

Wenn die Kinder nur einen Tag pro Woche in der Schule wären, bedeutet das aber mehr Belastung für die arbeitenden Eltern.

Das sehe ich nicht so. Wenn ein Kind zusätzlich Betreuung braucht, weil es nicht anders geht, kann es ja zur Betreuung in die Schule gehen. Alle Eltern, die es sich vom Job her leisten können, lassen ihre Kinder aber sowieso lieber daheim. Zumindest bei mir ist das so. Wenn ich kann, gebe ich ihn nicht in die Schule.

Der Bildungsminister hat vorgeschlagen, dass an den anstehenden Fenstertagen, die ja oft schulautonom frei sind, unterrichtet wird, damit der Unterricht halbwegs kontinuierlich startet. Der Lehrergewerkschafter Paul Kimberger ist empört. Verstehen Sie ihn?

Nein, ich finde die Aufregung darüber, dass ich als Lehrerin an ein oder zwei Fenstertagen in Schule gehen muss, definitiv übertrieben.

Sie sind ja nicht nur Ex-Lehrerin, sondern auch Ex-Selbstständige in der Gastronomie. Teilen Sie die Kritik, dass auch Unternehmen „mitgeschleppt“ werden, die schon vorher nicht funktioniert haben?

Das wird es geben, aber ich höre in der Praxis vor allem, dass das viele Geld, von dem wir im Parlament hören, nicht ankommt. Oder dass es gerade bei den Kleinunternehmern teilweise lächerliche Beträge sind. Eine Yoga-Studio-Besitzerin hat mir geschrieben, dass sie aus dem Härtefallfonds 127, 50 Euro erhält. Da komme ich mir als Unternehmerin – wie sage ich das jetzt schön? – verhohnepipelt vor.

In der Gastronomie gibt es eine Gruppe, die derzeit null wirtschaftliche Perspektive hat: die Nachtlokale. Muss man einfach einsehen, dass in Epidemie-Zeiten kein verantwortungsvoller Betrieb möglich ist oder könnte es eine Lösung geben?

Die muss es geben. Menschen müssen wieder Menschen kennenlernen können – auch mit Maske, auch mit ein Meter Abstand. Da bringt man halt Kennzeichnungen an der Bar an. Und auch bei der Toilette kann man regeln, dass immer nur einer reingeht. Natürlich bedeutet das extra Aufwand: Öfter die Klinken putzen etc. Aber ich denke, es muss machbar sein. Sonst gehen diese Betriebe unter.

Aber kann ein Club, eine Disco wirklich mit Abstand und Maske funktionieren?

Ja, wenn man sich zusammenreißt. Mit einem Fremden auf Hautkontakt zu tanzen, wird es halt nicht spielen. Für Singles ist das natürlich schwierig, aber auch da wird ein Kennenlernen möglich sein, es wird vielleicht nur länger dauern als früher.

Sie sagen: zusammenreißen. Aber das Problem ist doch: Nach drei, vier Gin Tonic verhält man sich eventuell nicht mehr grundvernünftig.

Das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man das Nachtleben verbietet, wird es sich im Privaten abspielen - Stichwort: Corona-Parties. Die Leute weichen dann dorthin aus. Da ist es doch gescheiter, öffentliche Lokale aufzumachen – vorausgesetzt, dass es sich für die Besitzer rechnet.

Das heißt, man soll mit der Wiedereröffnung des Nachtlebens nicht warten, bis es eine Impfung gibt?

Ja. Wir wissen ja auch nicht genau, wann die kommt und wie lange die dann hält.

Bleiben wir bei der Wirtschaft, aber wechseln wir zum Thema Arbeit: Sie sitzen im Nationalrat im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der Wirtschaftsbund fordert, dass jene Arbeitnehmer, die zur Risikogruppe gehören und deshalb besondere Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz oder eine Home-Office-Option bekommen oder aber überhaupt freigestellt werden, auch in ihrem Freizeitverhalten verpflichtend beschränkt werden. Fänden Sie das gerecht?

Es ist zumindest ratsam, in diesem Fall auch privat vorsichtig zu sein. Wenn ich Arbeitgeber bin und einen Mitarbeiter ins Home Office schicke oder freistelle, und ich treffe den dann abends im Restaurant, dann wird das Dienstverhältnis nicht lange halten. Zu sagen: Arbeiten geht nicht, aber Party schon – das kann nicht sein.

Aber sollte man das gesetzlich – quasi analog zum Krankenstand – festschreiben? Derzeit ist das nicht so.

Ich glaube schon.

Eine weitere nicht ganz geklärte Frage betrifft Erwerbstätige, die mit Menschen aus der Risikogruppe zusammenleben. Wenn erstere jetzt in den Alltag zurückkehren, erhöht das für das kranke oder behinderte Kind, den kranken Ehepartner im gemeinsamen Haushalt das Infektionsrisiko. Der Gesundheitsminister hat Empfehlungen für Vorsichtsmaßnahmen angekündigt. Aber Hygiene und Abstand daheim werden wohl nicht immer reichen bzw. machbar sein. In diesen Fällen soll es „Sonderlösungen“ geben. Wie könnten die aussehen?

Ich denke, es muss möglich sein, dass für den Angehörigen in diesem Fall das Home Office weiterbestehen bleibt. Wir haben im Ausschuss auch über räumliche Trennung diskutiert, aber das wird selten gehen. Der Risikopatient kann ein Säugling sein oder jemand, der mit Sonden ernährt wird und Hilfe braucht . Bei Nicht-Kontakt müsste dann extra wieder Hilfe von außen ins Haus kommen. Es funktioniert aber auch nicht, wenn zwei Erwachsene in einer 50-Quadratmeter-Wohnung zusammenleben. Wie soll man die abtrennen? Brauche ich dann ein zweites Bad? Ich kann daheim keine Schleuse einbauen. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass – für den Fall, dass mein Partner der Risikogruppe angehören würde – wir die ganze Zeit im selben Haus leben, uns aber nicht mehr hören und sehen. So eine räumliche Trennung ist einfach nicht praxisnah.

So einen Rechtsanspruch auf Home Office für Angehörige gibt es aber nicht.

Nein, das ist leider alles sehr schwammig.

Sie sind Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung. Was ist deren größtes Problem in Zeiten von Corona?

Zuerst muss ich sagen, dass auf diese Menschen leider wieder einmal komplett vergessen wurde. Mein Antrag auf Einsetzen eines Selbstvertreters in den Krisenstab wurde leider abgeschmettert. Das größte Problem bei Menschen mit geistiger Behinderung ist, dass sie nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert. Es ist zum Beispiel oft sehr schwer, ihnen zu erklären, dass sie eine Maske tragen müssen. Viele von ihnen halten irgendetwas Fremdes im Gesicht nämlich nicht gut aus. Gleichzeitig müssen viele von ihnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wo man eine Maske tragen muss. Es ist zwar oft ein Elternteil oder Assistent mit, aber ist es sinnvoll, dass der dem anderen immer wieder ins Gesicht fährt, um die Maske aufzusetzen – und zwar mit der Hand, die zuvor am Haltegriff war? Für diese Menschen braucht es eine Ausnahme.

Was wäre die Lösung: private Busse?

Nein, das ist zu teuer. Schon bei den bestehenden Bus-Transporten zu den Tagesstätten, die jetzt wieder aufsperren und die für diese Menschen so wichtig sind, hat man das Problem, dass die viel öfter fahren müssen, weil einfach weniger Menschen in den Bus dürfen. Ich glaube, am einfachsten wäre, dass jene, die keine Masken tragen können, im öffentlichen Verkehr auch keine tragen und dass dann der Assistent oder Elternteil dafür sorgt, dass man mehr Abstand hält.