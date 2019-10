Diese zwölf Springsteen-Songs sollten Sie hören

Von „Born To Run“ bis „My City Of Ruins": „Die Presse"-Redakteure - nicht nur aus der Kulturredaktion! - stellen ihre zwölf Lieblingssongsongs vor.

„Born To Run“, 1975

Ich war noch Schüler, als ich zum ersten Mal „Born to run“ hörte. Muss wohl Mitte der Siebziger gewesen sein; im Radio? Von einer Kassette des damals nagelneuen Kassettenrecorders? Ich weiß es nicht mehr. Und ich ahnte auch nicht, wie sehr mich die ersten Zeilen des Song in meinem weiteren Leben beschäftigen sollten: „In the day we sweat it out on the streets of a runaway American dream at night, we ride through the mansions of glory.“ Aber ich spürte, diese Musik ist nicht aufgesetzt. Und sie hat Hoffnung, die damals wie heute ungebrochen gilt: „We're gonna get to that place, where we really wanna go and we'll walk in the sun.“ (Michael Lohmeyer)