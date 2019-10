Blutdruckmittel am besten vor dem Schlafengehen einnehmen

Bei Bluthochdruck kommt es nicht nur auf die richtigen Medikamente an, sondern auch auf den Zeitpunkt der Einnahme.

Eine groß angelegte Studie zeigt: Gegenüber morgendlicher Einnahme sinkt das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall um 45 Prozent.

Die meisten Patienten mit Bluthochdruck schlucken ihre Medikamente in der Früh. Das ist wissenschaftlich nicht begründet, aber so verschreiben es viele Ärzte, um die Spitzen nach dem Aufstehen abzumildern.

Nun zeigt aber eine groß angelegte Studie aus Spanien (in: European Heart Journal, 22.10.): Wer die Einnahme aller Mittel auf den Abend vor dem Schlafengehen verlegt, reduziert die mit dem Hochdruck verbundenen Risken wie Schlaganfall und Herzinfarkt im Schnitt um 45 Prozent, also fast um die Hälfte.

Der Blutdruck ist dann auch tagsüber niedriger, vor allem aber in der Nacht. In ihr hat der systolische Druck (das ist der höhere Wert) seine stärksten Ausschläge. Und diese sind, wie schon eine frühere Phase des „Hygia"-Projekts gezeigt hat, die wichtigsten Prädiktoren für Erkrankungen der Herzkranzgefäße.

An dem Projekt nahmen rund 19.100 Patienten aus der spanischen Region Galizien teil. Die Messungen und Analyen nahmen Ihre 290 Ärzte in 40 Erstversorgungszentren vor. Die Probanden trugen auch eine Manschette, mit der ihr Blutdruck über einen Zeitraum von 48 Stunden in kurzen Abständen gemessen wurde. (gau)



[PWHA5]