Wie die DDR verduftete

Was lag 1989 in der Luft? Vor allem große Erwartungen und diffuse Vorstellungen – und diese wurden in den vorangehenden Jahrzehnten vor allem olfaktorisch genährt.

„Das ist Berlin ’89!" – mit der Nase dicht an den Kacheln des Bahnhofs Jannowitzbrücke spürt die in Berlin ansässige Geruchsforscherin Sissel Tolaas Geruchslandschaften nach. Scharfe Putzmittel, Braunkohleöfen und eine gewisse Miefigkeit werden gemeinhin mit „dem Osten" assoziiert. Aber kann man 1989 tatsächlich riechen? Wie nimmt man die Witterung eines so ikonografischen Jahres auf?