Mitreden am Nationalfeiertag: Was schätzen Sie an Österreich?

Am 26. Oktober begeht Österreich den Nationalfeiertag. Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie an Österreich mögen und schätzen. Diskutieren Sie mit!

Seit 1965 begeht Österreich am 26. Oktober den Nationalfeiertag. Zentrum der Feierlichkeiten ist auch heuer wieder der Wiener Heldenplatz mit seiner (dieses Mal abgespeckten) Leistungsschau des Bundesheeres. Was Österreich feiert? Im Gesetz dazu heißt es wörtlich:

„Eingedenk der Tatsache, dass Österreich am 26. Oktober 1955 [...] seinen Willen erklärt hat, für alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren und sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen, und in eben demselben Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität festgelegt hat, hat der Nationalrat beschlossen: [...] Der 26. Oktober ist der österreichische Nationalfeiertag."

Doch es gibt weit mehr Dinge als die „immerwährende Neutralität", die Österreich zu einem lebenswerten und friedlichen Land machen. Wir wollen anlässlich des Nationalfeiertags daher von Ihnen wissen: Was schätzen Sie an Österreich und den Österreichern? Diskutieren Sie mit!