Das Wichtigste im Überblick:

Leichenfund: Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Sattelauflieger nahe London werden immer neue Details zu den Ermittlungen bekannt. Britischen Medienberichten zufolge wurden in der Nacht auf Donnerstag zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht - dem Herkunftsland des festgenommenen Lastwagenfahrers. Demnach könnten die Menschen im Laderaum erfroren sein, da es sich bei dem Anhänger um einen Kühlcontainer handelte. >> Mehr dazu

US-Kongress. Eklat während der Untersuchung im US-Kongress zur Ukraine-Affäre von Präsident Donald Trump: Trump-treue Parlamentarier drangen unerlaubt in den Sitzungssaal ein und verhinderten so eine Zeugenaussage vorläufig. Die mehr als zwei Dutzend republikanischen Abgeordneten erwirkten gestern eine Unterbrechung der Sitzung, bei der die hochrangige Pentagon-Mitarbeiterin Cooper aussagen sollte. >> Mehr dazu

Nordsyrien. Russland hat den friedlichen syrischen Kurden einen Verbleib in der 30 Kilometer breiten Sicherheitszone im Norden des Landes an der Grenze zur Türkei zugesichert. Es gebe keine Notwendigkeit, dass friedliche Bürger ihre Wohnungen verließen, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu einer Mitteilung zufolge am Mittwochabend in einer Videokonferenz mit den von der Kurdenmiliz YPG dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF). >> Mehr dazu

Viennale. Das Wiener Filmfestival startet heute am Abend mit der traditionellen Eröffnungsgala im Gartenbaukino in seine 57. Ausgabe. Das Filmfestival, das bis zum 6. November mehrere Wiener Innenstadtkinos bespielt, wird dabei zum zweiten Mal von seiner italienischen Direktorin Eva Sangiorgi eröffnet. >> Mehr dazu

