Don Carlos Trickkiste

Um die bemerkenswerte Heimserie von Red Bull Salzburg zu stoppen, hat Starcoach Caro Ancelotti hoch gepokert.

Salzburg. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Schalke, Olympique Marseille, Lazio Rom – die Liste jener Mannschaften, die sich in den vergangenen drei Jahren in der Red-Bull-Arena am Stadtrand von Salzburg die Zähne ausgebissen haben, ließe sich noch mit namhaften Klubs fortsetzen. Nun aber hat nach 71 Heimspielen wieder einmal eine Mannschaft als Sieger die Heimreise aus Wals-Siezenheim angetreten. Dafür war allerdings ein Starensemble wie jenes von SSC Napoli notwendig, außerdem eine Abgeklärtheit in den entscheidenden Strafraum-Sekunden, wie sie wohl nur ein italienischer Topklub auf den Platz bringen kann. Vor allem aber musste einer der Allergrößten der Trainerzunft tief in die Trickkiste greifen. Carlo Ancelotti coachte Napoli zu einem denkbar knappen 3:2-Erfolg in Salzburg, zugleich ein Befreiungsschlag für die Süditaliener, denn mit Salzburgs stolzer Heimserie endete auch eine Napoli-Durststrecke: Acht Spiele war man in Auswärtspartien der Champions League nun schon sieglos gewesen.